РИАМО - 18 сен. Группа инициативных жителей Луховиц провела работу по возвращению на историческое место памятника императору Александру Второму, который сломали в годы СССР, его установят у церкви Иоанна Богослова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Первый памятник был установлен у церкви в 1911 году. Его установил за свой счет Андрей Корнеев – сын освобожденного в 1861 году крепостного крестьянина. Монумент был уничтожен в годы СССР. Сейчас его планируют восстановить.

«Документы на установку скоро будут готовы. Памятник будет такой же как был раньше, его изготовит луховицкий скульптор, и стоять он будет на прежнем месте у церкви. На памятник добавим информацию про нашего земляка Андрея Гордеева, его фотографию и то, что это он первоначально поставил», – сказал представитель инициативной группы Сергей Панюшкин.

Александр Второй (1818-1881) вошел в историю страны как реформатор. Самой известной реформой императора было освобождение крестьян от крепостного права в 1981 году. Также проводит финансовую, военную, образовательные реформы и другие. Погиб при террористическом акте.