РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В четверг в подмосковный Подольск приедет с архипастырским визитом митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, он возглавит божественную литургию в Троицком соборе, сообщается на сайте собора.

«В день празднования воспоминания чуда Архистратига Божия Михаила, бывшего в Хонех, 19 сентября в Троицком соборе Подольска божественную литургию совершит управляющий Московской Епархией, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Встреча архипастыря состоится в 9:00», – говорится в сообщении.

В четверг православная церковь вспоминает чудо, совершенное архистратигом Михаилом в Хонех в IV веке. Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности Херотопа, находился храм во имя архистратига Михаила, построенный в благодарность богу и святому Михаилу за исцеление немой девушки от источника, протекавшего рядом. В храме служил пономарем благочестивый Архипп, которого язычники задумали убить и разрушить храм. Для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на строение. Святой Архипп усердно молился святому Михаилу и около храма явился сам архангел, ударом своего жезла он открыл в горе расселину и направил туда воды. Место же, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит «отверстие», «расселина».