РИАМО – 18 сен. В Можайском округе Подмосковья проверили 583 многоквартирных дома на готовность к отопительному сезону, что составляет почти 90% от общего количества домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и из-за резкого похолодания министерство ЖКХ региона рекомендовало округам усилить подготовку жилого фонда к очередному отопительному сезону.

«В рамках программы подготовки к новому отопительному сезону сотрудники АО «ФПЛК» (организация, подведомственная региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства) ежедневно участвуют в мероприятиях по комиссионному обследованию готовности зданий и жилых домов к отопительному сезону», – говорится в сообщении.

По данным на среду, проведено обследование 583 многоквартирных домов, что составляет почти 90% от общего объема жилого фонда Можайского округа. В ходе работ были выявлены незначительные замечания, управляющим организациям были даны указания на устранение этих замечаний.

Кроме этого, в рамках программы подготовки к новому отопительному сезону специалисты АО «ФПЛК» проводят профилактические мероприятия на объектах теплоснабжения Можайского городского округа. Всего в эксплуатации организации находятся 47 газовых котельных, восемь угольных и четыре дизельных. На предприятии создан штаб по подготовке к отопительному сезону.

В первой декаде сентября проведены профилактические работы по промывке третьего и четвертого котла котельной «Спутник», промывка станции химводоподготовки. Профилактические работы на котельном оборудовании позволят отработать новый отопительный сезон без риска остановки котельных в холодное время года. Готовность котельных к работе в очередной осенне-зимний период составляет 99%.

Отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.