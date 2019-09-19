РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 сен. В четверг в женской консультации Балашихинского роддома в микрорайоне Саввино будущие мамы смогут посетить бесплатную лекцию «Течение послеродового периода», сообщается на сайте медучреждения.

«Девятнадцатого сентября приглашаем всех желающих посетить лекцию «Течение послеродового периода». Ее проведет заведующий послеродовым отделением, акушер-гинеколог, врач первой категории Ольга Волкова. Мероприятие состоится в 15:00 в кабинете №125 женской консультации роддома. Вход свободный», – говорится в сообщении.

А уже 26 сентября акушер-гинеколог, врач первой категории Дмитрий Волосовец проведет для будущих мам лекцию «Предвестники и периоды родов». Она также состоится в 15:00 в кабинете №125 женской консультации.

Балашихинский родильный дом расположен по адресу: микрорайон Саввино, улица Саввинская, дом №15.