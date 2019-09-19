РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В четверг ученики и учителя школы №13 Подольска проведут субботник в лесопарке «Елочки» в микрорайоне Кутузово, присоединиться смогут все желающие, сообщается в группе «Чистое Кутузово» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 19 сентября, силами учащихся школы №13 и их учителей в микрорайоне Кутузово Подольска состоится субботник по уборке лесопарка «Елочки». Сбор состоится в 12:00 возле стелы Архангела Михаила. Приглашаем всех желающих также принять участие», – говорится в сообщении.

Весь необходимый инвентарь будут выдавать на месте.