РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 сен. В подмосковном Домодедове в четверг проверят местную систему оповещения населения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«19 сентября 2019 года в период с 12:00 до 13:00 будет проведена техническая проверка местной системы оповещения населения Московской области», – говорится в сообщении.

В ходе проверки включат электросирены в режимах непрерывного звучания и изменяющейся тональности. Также будут переданы сообщения на канале Домодедовского муниципального телевидения.