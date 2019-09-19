РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 сен. Прививки от гриппа начнут делать в мобильном пункте у гипермаркета «Глобус» в Королеве уже с четверга.

Мобильный пункт вакцинации будет работать с четверга по пятницу с 14:00 до 20:00, в субботу – с 10:00 до 16:00.

Сделать прививку может любой гражданин при отсутствии медицинских противопоказаний, в том числе аллергии на куриный белок и наличия острых и обострения хронических заболеваний. Документы не требуются.

Прививку также можно сделать в поликлинике по месту жительства.