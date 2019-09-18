РИАМО - 18 сен. С начала 2019 года в Подмосковье более 24 тысяч жителей старшего возраста воспользовались бесплатными социальными услугами, так, только с июня бесплатные занятия посетили более 16 тысяч пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В Подмосковье реализуется проект для поддержания активного образа жизни пожилых граждан «Активное долголетие». Он представляет собой систему бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни среди пожилого населения Подмосковья», — говорится в сообщении.

С июня такие занятия, как скандинавская ходьба, компьютерная грамотность, бассейн, йога, творчество и рукоделие, стали бесплатными. Их уже посетили более 16 тысяч пенсионеров.

Ознакомиться с перечнем бесплатных занятий, уточнить их расписание можно на портале или через мобильное приложение «Соцуслуги» в разделе «Активное долголетие».

Программа «Активное долголетие» в Подмосковье: как записаться на бесплатные занятия>>