РИАМО - 18 сен. В Подмосковье до конца 2019 года откроются три отделения МФЦ «Мои документы», сейчас в регионе работают 122 офиса МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новые отделения откроются в Кашире (улица Ильича, 61), Мытищах (улица Мира, с32/2, ТЦ 4Daily) и Солнечногорске (деревне Брехово, строение 83м)», — говорится в сообщении.

В Солнечногорске появится уже третий офис МФЦ, а для Каширы и Мытищ новые офисы станут вторыми по счету. Открытие МФЦ позволит создать 100 новых рабочих мест.

Сейчас в Подмосковье работают 122 офиса МФЦ и 260 территориально обособленных структурных подразделений. Суммарно это 1985 окон приема заявителей.

Лидером по числу офисов являются Люберцы – здесь работают восемь МФЦ.

Ежегодно в МФЦ Подмосковья поступает свыше 20 миллионов обращений за получением широкого перечня государственных и муниципальных услуг — от регистрации недвижимости до оформления полиса ОМС.