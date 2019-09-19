РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В четверг в подмосковном Подольске проведут техническую проверку местной системы оповещения населения с включением электросирен, сообщается на сайте администрации городского округа.

«19 сентября с 12:00 до 13:00 проведут квартальную техническую проверку местной системы оповещения населения Подольска с включением электросирен», – говорится в сообщении.

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники на частоте эфирного вещания 91,7 мегагерц, телевизоры, настроенные на областное (городское) вещание – телеканалы «360», «Кварц», для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.