РИАМО - 18 сен. Министерство жилищной политики Московской области одобрило строительство складского комплекса в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

На территории здания будут храниться товары народного потребления. По итогам ввода объекта планируется создание до 50 рабочих мест.

«По итогам ввода объекта в конце 2019 года в городском округе Солнечногорск планируется создать около 50 рабочих мест. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству Московской области», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Площадь объекта −19 тысяч квадратных метров. Застройщиком выступает ООО «Шереметьево-6». Инвестиции в проект составляют 650 миллионов рублей.