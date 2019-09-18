РИАМО - 18 сен. В ходе рабочего визита в Можайский городской округ губернатору Московской области Андрею Воробьеву представили текущие результаты работы по строительству завода «ДорХан-Можайск», где будут изготавливаться металлоконструкции, на заводе смогут работать более 230 человек, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Это первое крупное производство, которое создается в Можайске с 1990-х годов. Оно должно открыться в начале следующего года. Сейчас в рамках первой очереди проводится пуско-наладка оборудования по обработке металла, производству сэндвич-панелей и оцинкованных профилей.

«В Можайском городском округе впервые за долгое время открывается новое предприятие, спасибо инвестору. Первый завод «ДорХан» расположен в Одинцовском городском округе, сейчас - расширение. Для нас очень важно наблюдать, чем мы можем помочь. Мы создаем индустриальные парки, но запрос на рабочие места огромный. Причем высокопроизводительные рабочие места, и мы продумываем разные программы поддержки инвесторов», — сказал Воробьев.

Президент компании Александр Ханин поблагодарил губернатора за помощь.

«Мы эту большую промышленную площадку искали долго. В Можайске нам выделили ее на очень выгодных условиях. Для промышленности, для бизнеса это очень важно, потому что на первом этапе еще ничего нет, без поддержки трудно», — отметил Ханин.

На предприятии в Можайске смогут работать более 230 человек. До 2023 года планируют открыть четыре производственные очереди.

Производственный холдинг «ДорХан» специализируется на производстве ограждающих конструкций, перегрузочного оборудования, ангарных ворот для складских и промышленных комплексов, быстровозводимых зданий, алюминиевых архитектурных систем, строительных сэндвич-панелей. Общий ассортимент продукции - около 200 направлений.

У холдинга восемь производственных центров, 18 заводов, в том числе в Европе, Китае и Индии, 24 производственно-складских комплекса, свыше 40 торговых представительств в крупнейших регионах страны и за рубежом.