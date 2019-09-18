РИАМО - 18 сен. Благотворительный трейл «Святогорье» пройдет в Подмосковье 21 сентября, событие посвящено 639-й годовщине Куликовской битвы – Дню воинской славы России, специальным гостем мероприятия станет российский профессиональный боксер Алексей Папин, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участие в спортивном мероприятии примут 500 бегунов и 100 скандинавских ходоков. Маршрут протяженностью 5 километров будет пролегать по пересеченной местности вблизи одной из главных православных святынь Русского мира – Гремячего ключа, именуемого источником Сергия Радонежского. Начало регистрации запланировано на 10 часов, старт будет дан в 12 часов.

«Гостем благотворительного забега станет российский профессиональный боксер и кикбоксер, чемпион по версии IBF в первом тяжелом весе, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин. В рамках мероприятия спортсмен проведет автограф-сессию для всех желающих», – отмечается в сообщении.

В рамках трейла будет организован сбор средств на строительство храма великих русских воинов и духовных учеников Преподобного Сергия Радонежского – Александра Пересвета и Андрея Осляби. Святыня возводится в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

«Такие мероприятия, как забег «Святогорье», не только пропагандируют и популяризируют здоровый образ жизни, но и оказывают непосредственное влияния на патриотическое и духовное воспитание граждан. Приятно, что благотворительный трейл нашел отклик и поддержку, и среди любителей, и среди профессиональных спортсменов. <...> Папин – один из тех, кто является прекрасным примером для подражания нового поколения чемпионов, человеком на которого можно и нужно равняться молодежи», – резюмировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.