РИАМО - 18 сен. Врачи Морозовской детской больницы спасли жизнь новорожденной девочке, у которой диагностировали сложный врожденный порок сердца – тетрада Фалло, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Кроме этого врачи диагностировали у ребенка врожденное отсутствие клапана легочной артерии и атрезию устья левой легочной артерии – кровь из правого желудочка не попадала в левую легочную артерию. КТ-исследование показало, что кровь в левую легочную артерию поступала только через резко суженный открытый артериальный (Боталов) проток, а это означало высокий риск потери кровоснабжения всего легкого.

«Когда ребенок оказался на операционном столе, артериальный проток уже не функционировал. <…> Я обратил внимание, что от протока осталась только маленькая культя. Поэтому мы приняли решение открыть уже заращенный Боталов проток. Технически это одна из самых сложных операций, и, учитывая вес новорожденной – всего около 2,5 килограмма – задача стояла непростая. Но нам удалось выполнить раскрытие протока с последующим восстановлением суженного участка», – сказал рентген-эндоваскулярный хирург отделения экстренной кардиохирургии и интервенциональной кардиологии больницы Манолис Пурсанов.

Он добавил, что после баллонного расширения появился просвет сосуда, что позволило имплантировать стент диаметром 3,5 миллиметра. Таким образом, кровоток по левой легочной артерии был восстановлен и сохранено кровоснабжение всего легкого.

После операции и периода восстановления малышка была выписала из стационара в стабильном состоянии. В будущем девочку ждет еще один этап лечения – хирургическая коррекция порока.

Специалисты считают, что самое сложное позади, критический момент уже пройден. Врачи намерены скорректировать врожденный порок сердца и восстановить естественный путь попадания крови в левое легкое ребенка, такую операцию можно будет провести через несколько месяцев.