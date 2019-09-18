РИАМО – 18 сен. В Сети появилось видео с места перестрелки в вестибюле станции метро «Рязанский проспект», в результате инцидента погиб один правоохранитель, ролик доступен в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, как человек в форме открыл огонь в час пик в фойе станции и ранил двух человек. В настоящее время известно, что в результате ЧП один человек погиб, другого пострадавшего увезли на скорой.

По словам очевидцев, мужчина произвел многочисленные выстрелы и успел перезарядить обойму.

В вестибюле станции метро «Рязанский проспект» во время проведения сотрудниками ОСБ оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получение денежных средств от гражданина, не имеющего документов, последний осуществил выстрелы из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности. В результате чего один из них погиб, второй доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Видео с места смертельной перестрелки полицейских в Москве>>