РИАМО - 18 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в Можайский городской округ поздравил с юбилеем жительницу муниципалитета, ветерана труда Любовь Молчанову, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«За праздничным столом юбилярша рассказала, что большую часть своей жизни проработала на швейной фабрике в ставшем давно уже родным Можайске. Сюда она приехала из Смоленской области после войны, чтобы получить образование, а потом решила остаться. За трудовые заслуги награждена орденом Трудового Красного знамени, неоднократно была ударником коммунистического труда», - говорится в сообщении.

Молчанова поделилась с губернатором воспоминаниями о Великой Отечественной войне. В те годы она вместе со своей семьей была насильно выселена фашистскими захватчиками в деревню для работы на телятниках и заготовке дров. Сейчас Молчанова воспитывает внуков и правнуков.