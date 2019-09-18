РИАМО - 18 сен. Басманный суд в Москве арестовал адвоката Дагира Хасавова, который обвиняется в воспрепятствовании правосудию, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Хасавову меру пресечения в виде заключения под стражу», – сказал собеседник агентства.

По данным ряда СМИ, 17 сентября Хасавов был задержан в здании Лефортовского суда Москвы, куда он пришел защищать интересы экс-министра экономики Республики Дагестан Раюдина Юсуфова. Адвокату предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой.

Раюдин Юсуфов и Абдусамад Гамидов обвиняются в растрате 40 миллионов рублей, выделенных из бюджета Дагестана на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.