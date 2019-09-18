РИАМО – 18 сен. Дубненские спасатели освободили пожилую женщину, заблокированную у себя дома, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «Мособлпожспас»

На пульт поисково-спасательного отряда №12 Дубненского территориального управления «Мособлпожспаса» 17 сентября поступило сообщение о том, что пожилая женщина не открывает дверь своего дома и не отзывается. Случай произошел в деревне Елизаветино Дмитровского городского округа.

«Со слов соседей и старосты деревни, 79-летняя женщина проживает одна. Ежедневно общается с соседями, которые приносят ей продукты питания и воду. В понедельник (16 сентября – ред.) одна из соседок принесла пакет с продуктами, которые так и остались лежать на крыльце дома до вторника. На стук в дверь никто не отозвался. Уезжать пенсионерка в последнее время не планировала, поэтому соседи забили тревогу и сообщили в полицию», – сказала спасатель Любовь Каменщикова.

Спасатели незамедлительно выехали к месту вызова, где их ждали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Оперативно справившись с замками, они попали в комнату, где обнаружили хозяйку дома, лежавшую на полу.

«Пожилая женщина, чтобы обезопасить себя от непрошенных гостей, закрылась на все замки. Спасатели открыли одну дверь, а за ней вторая – тоже заперта, каково было их удивление, когда и третья дверь оказалась тоже закрытой», – дополнила спасатель поисково-спасательного отряда №12 Дубненского теруправления.

Упав накануне вечером, женщина так и не смогла подняться. Совместно с бригадой скорой помощи спасатели подняли пожилую женщину и уложили ее на кровать, врачи скорой помощи осмотрели пострадавшую. Своевременные действия неравнодушных соседей спасли жизнь пожилой женщине.