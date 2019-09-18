Сотрудника полиции убили в ходе операции по задержанию коллеги за взятку возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Второй оперативник из отдела собственной безопасности управления по охране Московского метрополитена ранен.
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Сотрудника полиции убили в ходе операции по задержанию коллеги за взятку возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Второй оперативник из отдела собственной безопасности управления по охране Московского метрополитена ранен.
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