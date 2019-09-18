РИАМО – 18 сен. После убийства сотрудника полиции в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

«В вестибюле станции метро «Рязанский проспект» во время проведения сотрудниками ОСБ оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получение денежных средств от гражданина, не имеющего документов, последний осуществил выстрелы из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности. В результате чего один из них погиб, второй доставлен в больницу», – сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время подозреваемый задержан и будет доставлен в следственное подразделение для допроса.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего, проводится осмотр места происшествия.

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