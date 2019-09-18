РИАМО – 18 сен. Более 23 миллионов рублей штрафов за борщевик Сосновского выписано физическим и юридическим лицам в Подмосковье, так, по закону, сумма штрафов для физических лиц составляет от 2 до 5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В лидерах по суммам наложенных штрафов: городской округ Клин – 13,9 миллиона рублей, городской округ Истра – 5 миллионов рублей, городской округ Солнечногорск – 2,6 миллиона рублей, Дмитровский городской округ– 490 тысяч рублей, Рузский городской округ – 469 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Волоколамском городском округе размер штрафов составил 365 тысяч рублей. В Ленинском городском округе выплатят 159 тысяч рублей.

В Одинцовском, Талдомском городских округах, Ступине, Егорьевске и Шаховской выплатят примерно от 15 до 50 тысяч рублей.

По закону Московской области от 27 августа 2018 года №139/2018-ОЗ, штрафы за непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского для физических лиц составляют от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

Существуют три основных метода борьбы с борщевиком Сосновского: механический – скашивание и выкапывание корневища; химическая обработка смесями, уничтожающими борщевик; агротехнический – введение в оборот земель, ранее не использованных.