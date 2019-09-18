РИАМО - 18 сен. В рамках программы ремонта в Московской области рабочие завершили укладку асфальта на территориях 81 социально значимого объекта, в частности, у автовокзалов, больниц и поликлиник, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«На сегодняшний день дорожные службы для повышения комфорта жителей Подмосковья отремонтировали 45% социально значимых территорий от общего плана. Дорожное покрытие заменили в 27 муниципальных образованиях на площадях 10 автовокзалов и 71 медицинского учреждения», - уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что ремонтные работы продолжаются на 34 объектах на территории 17 городских округов, в которых задействованы порядка 115 рабочих и 80 единиц техники.

В частности, укладку асфальта закончили на вокзальных площадях в Солнечногорске, Ликино-Дулеве, Пушкине, Талдоме, Дмитрове, Раменском и Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве, Шатуре, Озерах. Ведь ежедневно автовокзалы обслуживают более 50 тысяч пассажиров на 258 маршрутах. Также рабочие продолжают трудится на площадях автовокзалов в Павловском Посаде, Рошале, Наро-Фоминске, Мытищах, Лотошине.

На территориях 71 медицинского учреждения заменили дорожное покрытие, в том числе у городских больниц в Красногорске, Протвине, Ликино-Дулеве, Пушкине, Дубне; центральных районных больниц в Лобне, Солнечногорске, Егорьевске, Коломне; кожно-венерологического диспансера в Дзержинском; родильного дома в Королеве; психиатрической больницы в Дмитрове.

В Люберцах новое асфальтобетонное покрытие уложили на территориях двух поликлинических и стационарного отделений районной больницы №2, работы продолжаются у шести медучреждений: поликлинического отделения №1, детской больницы и родильного дома областного центра охраны материнства и детства, стационарного и поликлинического отделений районной больницы №2, а также районной больницы №1.

В Химках отремонтировали площади у центральной клинической и Сходненской городской больниц, в Воскресенске – у первой районной больницы, в Рузе покрытие уложили у стоматологии и поликлиники Рузской районной больницы, работы ведутся на территориях стационара Рузской и Тучковской районных больниц. В Ленинском округе укладка продолжается на территории психиатрической больницы №24 и специализированного дома ребенка.

Всего в этом сезоне планируется отремонтировать 180 территорий социально значимых объектов.