РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Воспитанников мультстудии «Пластилиновая страна» при общественном фонде «Мечта III тысячелетия» в подмосковном Красногорске наградили за победу в фестивалях мультипликационных фильмов, сообщила руководитель студии Елена Гобова.

«Каждый год мы участвуем в разных фестивалях. В 2019 году участвовали в двух. На фестиваль «Мультфестбирск» в Башкирии мы посылали 4 мультфильма, все они стали победителями в своих номинациях. Кроме того, наш клип на песню «Собака бывает кусачей» занял первое место. Еще один мультфильм стал победителем в фестивале авторской анимации «Бессонница», – сказала Гобова.

Творческим командам, создавшим мультфильмы-победители, вручили дипломы и памятные подарки.

«Наш общественный фонд получает субсидию от администрации горокруга Красногорск. Это очень большая поддержка для нас», – отметила Гобова.

По ее словам, в новом учебном году в студию мультфильмов пришли заниматься 10 детей в возрасте от 7 до 14 лет. За 7 лет существования студии ее воспитанники создали почти 80 мультфильмов.

«Мы стремимся, чтобы дети учились. Учатся они на этюдах. Каждый ребенок создает свой авторский мультфильм», – добавила Гобова.