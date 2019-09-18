РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 сен. Руководителям пассажирских автотранспортных предприятий Балашихи рассказали о правилах безопасной перевозки детей, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в среду состоялась рабочая встреча сотрудников Госавтоинспекции с руководителями пассажирских автотранспортных предприятий, осуществляющих организованную перевозку групп детей, при участии представителей администрации Балашихи. Цель мероприятия – обсуждение мер по предупреждению ДТП с участием пассажирского транспорта, пресечению правонарушений, совершаемых водителями автобусов, обеспечению безопасности детских перевозок.

«Сотрудники Госавтоинспекции довели до представителей автопредприятий статистику аварийности и отметили, что основными причинами совершения ДТП по вине водителей пассажирского транспорта является низкий уровень транспортной дисциплины», – говорится в сообщении.

Автоинспекторы рекомендовали руководству Департамента транспорта и автопредприятий усилить контроль за транспортной дисциплиной водительского состава, ужесточить меры воздействия на нарушителей ПДД, более ответственно подходить к подбору кадров (осуществлять проверку кандидата по прежнему месту работы, количество нарушений, причины увольнения и т.д.). В данном вопросе Госавтоинспекция будет оказывать всяческое содействие.