РИАМО - 18 сен. Мосгорсуд запланировал на 23 сентября рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за активное сопротивление задержанию на несогласованной акции 3 августа, сообщает «Интерфакс».

«Рассмотрение <…> жалобы назначено на 14:30. Новый адвокат актера Анатолий Кучерена также подтвердил «Интерфаксу», что рассмотрение жалобы запланировано на понедельник», - говорится в сообщении.

Кроме того, Кучерена планирует 20 сентября подать ходатайство об изменении меры пресечения в отношении своего подзащитного. Он подчеркнул, что будет настаивать на освобождении Устинова из-под стражи.

На этой неделе Тверской суд столицы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, он сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо омоновцу. Его приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Сам Устинов отрицает вину.