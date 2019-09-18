РИАМО – 18 сен. В ходе перестрелки в Москве погиб сотрудник полиции, еще одного оперативника в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве в ходе задержания сотрудника ППСП последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Перестрелка произошла у станции метро «Рязанский проспект».

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