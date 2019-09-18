РИАМО - 18 сен. В Подмосковье и Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на ночь 20 сентября из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» уровень также объявлен в регионе с 01:00 до 07:00 19 сентября.

«Оранжевый» – это третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение в Московском регионе действует с 01:00 до 07:00 20 сентября. С 7 часов 19 сентября по 01:00 20 сентября предупреждение о погоде не требуется.

«Оранжевый» уровень погодной опасности также объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Брянской области, где объявлен «желтый» уровень опасности, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей, где пока нет сведений о погодной опасности.

Ранее синоптики предупреждали о вероятности заморозков в конце недели в Московском регионе. На выходных температура ночью может опуститься до минус 4 градусов.