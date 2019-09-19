РИАМО - 19 сен. Первое заседание Московской городской думы седьмого созыва проведут в четверг, начало в 10:00.

«В соответствии с частью 4 статьи 34 Устава города Москвы: созвать первое заседание Московской городской думы седьмого созыва 19 сентября 2019 года», - говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

Как уточняется на сайте Мосгордумы, начало первого заседания в 10:00. На нем планируется рассмотреть несколько проектов постановлений.

Новый состав Московской городской думы был избран в единый день голосования - 8 сентября. Итоговая явка на выборах составила 21,77%. Депутатов выбирали по 45 одномандатным округам, всего в столичный парламент избрано 45 депутатов. Московская городская избирательная комиссия признала выборы состоявшимися.