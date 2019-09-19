РИАМО - 19 сен. В четверг состоится 92-е заседание Московской областной думы, депутаты рассмотрят вопросы транспортного обеспечения, энергосбережения и назначения кандидатур на должности мировых судей Подмосковья, сообщается на сайте регионального парламента.

Заседание начнется в 11:00. В повестке запланировано 12 вопросов.

Так, депутаты рассмотрят вопрос о назначении кандидатур на должности мировых судей Московской области, поправки в закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, законопроект об организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом и другие.