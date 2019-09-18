РИАМО – 18 сен. В Московской области до 1 октября намерены завершить уборку зерновых и зернобобовых культур, уже завершили работы в Волоколамском и Одинцовском городских округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Уборку зерновых и зернобобовых культур уже завершили в Волоколамском, Одинцовском городских округах, близки к завершению: городские округа Зарайск (99,6%), Кашира (98,5%), Луховицы (97,5%), Ступино (97,1%), Серебряные Пруды (96,9%)», – отмечается в сообщении.

Кроме того, предприятиями-лидерами по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур (100% убрано площадей) стали:

- ООО «ТуламашАгро» (городской округ Луховицы) площадь уборки – 13836 гектаров, валовый сбор – 36 тысяч тонн, урожайность – 26,0 центнеров на гектар;

- ООО «ТуламашАгро» (городской округ Зарайск) – 10502 гектаров, валовый сбор – 26826 тонн, урожайность - 25,5 центнеров на гектар;

- ООО «Сельхозпродукты» (городской округ Зарайск) – 3595 гектар, валовый сбор – 15562 тн, урожайность – 25,5 центнеров на гектар;

- ООО «Юг Подмосковья» (городской округ Серебряные Пруды ) – 5160 гектар, валовый сбор – 14640 тонн, урожайность – 28,4 центнера на гектар;

- ООО «СПФ Агро» (городской округ Зарайск) – 4310 гектар, валовый сбор – 13889 тонн, урожайность - 32,2 центнера на гектар.

Окончание уборки зерновых и зернобобовых культур в целом по Московской области ожидается до 1 октября.