РИАМО – 18 сен. Сотрудника полиции убили в ходе операции по задержанию коллеги – сотрудника отдела по охране столичного метрополитена, сообщает в среду «Интерфакс».

По сведениям ряда СМИ, в перестрелке возле станции метро «Рязанский проспект» ранили двух оперативников из отдела собственной безопасности, один из них скончался на месте. Их расстрелял сотрудник полиции, которого они пытались задержать.

«Полицейские отдела собственной безопасности управления по охране метрополитена проводили операцию по задержанию подозреваемого во взятке сотрудника этого управления. В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен», – сказал агентству информированный источник.

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