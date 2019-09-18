РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Представители малого и среднего бизнеса (МСП) в подмосковном Красногорске с 23 сентября могут подать заявку на муниципальную субсидию, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С 23 сентября по 22 октября 2019 года администрация горокруга Красногорск проведет конкурсный отбор заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на право предоставления субсидий», – говорится в сообщении.

Представители МСП округа могут рассчитывать на частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования. Кроме того, муниципальная поддержка заключается в частичной компенсации затрат социально-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства.

Уточнить детали можно по телефону отдела развития малого и среднего бизнеса администрации горокруга: 8(495)562-46-68.