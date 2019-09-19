РИАМО - 19 сен. В международном аэропорту Шереметьево в четверг планируют открыть третью взлетно-посадочную полосу, первый рейс на полосе приземлится из Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы авиагавани.

«Мероприятие пройдет на новой взлетно-посадочной полосе. В рамках события состоится прилет первого рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Санкт-Петербург – Москва», - говорится в сообщении.

Ожидается, что участие в торжественном мероприятии примут спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько и другие.

Министр транспорта России Евгений Дитрих еще в июне 2018 года заявлял, что строительство полосы должны закончить до конца года. При этом он подчеркивал, что данный вопрос является непростым и есть ряд проблем со строительством объекта.