РИАМО – 18 сен. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Максиму Акимову заняться решением проблемы с сертификацией нового оборудования, глава государства обратился к нему во время встречи с молодыми предпринимателями, которые работают в сфере высоких технологий, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ходе мероприятия бизнесмены пожаловались Путину на то, что в России отсутствуют признанные в мире лаборатории, которые бы занимались сертификацией нового оборудования. Они подчеркнули, что сертификаты нужны, поскольку их часто требует заказчик.

«В качестве примера они привели недавнюю разработку – комплекс трехмерного картирования морского дна. Кроме того, существует серьезная проблема, связанная с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Часть решений, применяемых в проекте, относится к продукции двойного назначения, поэтому их нельзя вывести за границу», – говорится в сообщении.

Российский лидер обещал разобраться с данной проблемой.

«Максим, попрошу, поработайте с ними. Мы должны помогать им выходить с продуктами, а не держать. Там, наверняка, решение возможно», – отметил Путин, обращаясь к Акимову.

Президент РФ посетил выставку передовых проектов перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.