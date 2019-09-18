РИАМО - 18 сен. Одной из проблем при организации съемок зарубежных кинопроектов в Москве является сложность в получении виз, эту и другие проблемы обсудили в ходе дискуссии «Москва: новые возможности для кинопроизводства» с главами иностранных компаний, передает корреспондент РИАМО.

В качестве спикеров на мероприятии выступили президент Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI) Джесс Коноплиа, глава производства Blumhouse Productions Джанетт Волтурно; эксперт в создании киностудий и бывший коммерческий директор крупнейших студийных комплексов Pinewood Studios Ник Смит; представитель Universal Studios Кристенн Карр Струббе и линейный продюсер таких кинокартин, как «Хан Соло», «Джон Уик-2», «Ешь, молись, люби» и других, Марко Валерио Пуджини.

«В рамках нашей международной работы мы организовали этот визит. Он состоялся не просто так, а потому что Россия впервые стала площадкой для проведения симпозиума Международной ассоциации кинокомиссий», - сказала генеральный директор Московской кинокомиссии и «Москино» Светлана Максимченко.

По ее словам, Московская кинокомиссия работает над привлечением иностранных кинопроектов в столицу.

«Московскому комитету по туризму нет еще года, но наш опыт позволяет участвовать и понимать основную задачу в пересоздании нового имиджа Москвы. <...>. Мы готовы сделать максимум для обеспечения правильного диалога между индустрией и городом», - отметила представитель столичного комитета по туризму Дина Ким.

Многие из зарубежных экспертов отмечали, что Москва является прекрасной площадкой для различных киносъемок, однако продюсеры нуждаются и в поддержке московского правительства. Одна из проблем – сложность в получении виз.