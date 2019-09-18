РИАМО – 18 сен. Мосгорсуд отменил штрафы и прекратил дела в отношении двух участников несанкционированных митингов, прошедших в центре столицы 3 августа, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«По Андрею Рюрину и Илье Назарову – штрафы отменили и дела прекратили. В связи с допущенными процессуальными нарушениями при рассмотрении судом первой инстанции», – сказал собеседник агентства.

По сведениям ряда СМИ, ранее Рюрину назначили взыскание в 17 тысяч рублей, Назарову – 15 тысяч.

В Москве 3 августа прошла несогласованная акция в поддержку кандидатов, которых избирком отказался регистрировать на выборы в Мосгордуму.