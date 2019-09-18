РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 сен. В подмосковных Люберцах 19 сентября состоится День открытых дверей в офисе МосОблЕИРЦ на Октябрьском проспекте, сообщил заместитель генерального директора компании по взаимодействию с органами власти МосОблЕИРЦ Глеб Латыпов.

«Завтра (19 сентября - ред.) у нас в офисе пройдет День открытых дверей, жители могут обратиться с любыми вопросами. Офис открывается в 8:00. День открытых дверей планируем в 11:00», – сказал Латыпов.

Офис находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №5.