РИАМО – 18 сен. Стали известны даты проведения X Московского урбанистического форума, мероприятие будет проходить с 2 по 5 июля 2020 года, его тема – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Деловая программа запланирована на 2 и 3 июля. Фестиваль Moscow Urban Fest будет проходить с 2 по 5 июля. Мероприятия форума состоятся в парке «Зарядье» и концертном зале «Зарядье», – говорится в сообщении.

Создание новой инфраструктуры позволяет сделать города более комфортными и привлекательными для жителей.

Москва стала лидером многих урбанистических решений и вошла в список ключевых городов мира. Изменения, произошедшие в столице за последние 10 лет, позволяют ей делиться опытом градостроительной политики, сбалансированного развития, внедрения умных технологий и передовых транспортных решений.

«Опыт Москвы может быть полезен для многих городов, с которыми сотрудничает «ООН-Хабитат». Предлагаю Москве поделиться своим опытом с другими городами», – заявила заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор «ООН-Хабитат», во время выступления на IX Московском урбанистическом форуме Маймуна Мохд Шариф.

Прошлый форум проходил в «Зарядье» с 4 по 7 июля этого года. Его тема – «Качество жизни. Проекты, меняющие города». За два дня деловую программу посетили более 8500 человек из 69 стран.

В форуме приняли участие 30 иностранных делегаций из 39 стран и 111 иностранных спикеров. В их числе исполнительный директор «ООН-Хабитат», мэры Куала-Лумпура, Анкары и метрополии Большой Париж. На форуме впервые организовали международный конгресс Urban Health, участники которого беседовали о здоровье жителей городов.

«Москва является одним из наиболее динамично развивающихся городов мира. Город активно развивается по ряду направлений, включая строительство новой транспортной инфраструктуры, реновацию жилья и редевелопмент промышленных зон, модернизацию социальной и спортивной инфраструктуры, развитие общественных пространств», – рассказал генеральный директор форума Денис Бойков.

Он дополнил, что реализуемые в российской столице проекты – по-настоящему мирового уровня, в последние годы они получили ряд международных наград и премий, а передовые урбанистические практики Москвы используют в других мегаполисах мира.