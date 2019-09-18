РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В усадьбе «Ивановское» подмосковного Подольска 21 сентября пройдут народные гуляния в ходе празднования Дня города, сообщается в группе «Истоки» в соцсети «ВКонтакте».

Во всех микрорайонах Подольска 21 и 22 сентября пройдут мероприятия, посвященные 238-й годовщине со дня основания Подольска и образования Подольского уезда. Для гостей и жителей округа проведут ярмарки, концерты, выставки, экскурсии и многое другое.

«В усадьбе «Ивановское» 21 сентября в 14:00 начнутся народные гуляния «Сегодня Осенины – у осени именины». В программе игры, танцы, хороводы, потешные представления и многое другое. Центр традиционной русской культуры Южного Подмосковья «Истоки» посвятит программу народному празднику сбора урожая», – говорится в сообщении.

Завершится День города 22 сентября красочным фейерверком, который запустят с нескольких площадок – у Сквера Поколений в Подольске, в микрорайонах Климовск, Кузнечики, Львовский. Разноцветные огни осветят вечернее небо большого Подольска в 21:00.