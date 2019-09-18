РИАМО – 18 сен. Грубые нарушения ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота выявили в городском округе Серебряные Пруды, ответственной организации предстоит выплатить штраф, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее при проведении анализа производственных площадок в ИС «Цербер» и ветеринарной сертификации сырья, продукции животного происхождения в ФГИС «Меркурий» установлено нарушение ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях КФХ «Шаляпина».

«Организация зарегистрирована во ФГИС «Меркурий» с января 2018 года, но оформление электронных ветеринарно-сопроводительных документов на подконтрольный товар не осуществляет. Основным видом деятельности КФХ «Шаляпина» является содержание и разведение крупного рогатого скота (КРС), малого рогатого скота (МРС), свиней, кроликов и птицы (гуси) в городском округе Серебряные Пруды», – говорится в сообщении.

На основании установленных фактов управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении КФХ «Шаляпина».

В результате проверки удалось установить, что крупный рогатый скот содержат с малым рогатым скотом. Кроме того, навозохранилище не оборудовано, навоз от ферм вывозится на рельеф местности. Также при входе в животноводческие помещения отсутствуют дезинфекционные коврики, а въезд на территорию КФХ не оборудован дезинфекционным барьером либо дезинфекционной установкой, обеспечивающей обработку колес и шасси транспортных средств дезинфицирующими растворами.

В сентябре 2019 года КФХ «Шаляпина» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений и представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Помимо этого, в отношении КФХ «Шаляпина» возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела переданы суд для наложения административного штрафа или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.