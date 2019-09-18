РИАМО - 18 сен. «Мособлгаз» построил и сдал в эксплуатацию 20-й объект губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года»: газопровод по улицам 1-я Прудовая,1-я Дементьевская, Дружная, Колодезная, Фрунзе в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Протяженность нового объекта составила более 1,5 километров.

«С начала года мы построили и ввели в эксплуатацию 20-й газопровод в рамках реализации масштабной губернаторской программы газификации, расположенный в Богородском городском округе. До конца октября будут газифицированы населенные пункты в городских округах Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский и Одинцовский», – сказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Он добавил, что газификация Московской области и бесперебойное газоснабжение жителей региона – одна из основных и приоритетных задач компании.

Программа газификации на 2019 год предусматривает строительство 50 объектов. Основной период сдачи большинства газопроводов запланирован на IV квартал 2019 года.