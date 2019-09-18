РИАМО - 18 сен. В городском округе Химки объявлены торги на аренду двух помещений свободного назначения, которые располагаются на первом этаже дома по адресу: улица Москвина, 6, говорится в сообщении пресс-службы комитетом по конкурентной политике городского округа.

Помещения имеют площадь 98,5 квадратных метра и 75 квадратных метров, а начальная стоимость ежемесячной арендной платы составит 34,5 тысячи рублей и 26,27 тысячи рублей соответственно.

«Свободное назначение помещений дает предпринимателям широкий спектр возможностей для их дальнейшего использования на рынке, так как такие помещения являются универсальными», - отметила председатель комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

Победители торгов получат участки в аренду на пять лет. Аукцион пройдет на электронной площадке «РТС-тендер». Заявки принимаются до 14 октября.

«Начать свой бизнес в Химках – это хороший выбор для предпринимателей, в том числе начинающих, потому как Химки являются одним из крупнейших инвестиционно привлекательных городов-спутников Москвы, а также наиболее активно развивающимся городским округом Московской области», - отмечается в материале.

Более подробно ознакомиться с аукционом можно на Едином портале торгов Московской области.