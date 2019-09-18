РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 18 сен. В городскую больницу Дзержинского поступило новое оборудование в ЛОР-кабинет, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Дзержинскую городскую больницу поступило рабочее место врача-оториноларинголога. Новое кресло врача и пациента, оториноскоп и риноларингофиброскоп, в состав которого входит эндоскопический блок, объединяющий все необходимые инструменты и позволяющий осуществлять главные процедуры оториноларингологической помощи.

«Основное назначение комплекса – помочь ЛОР-специалистам, испытывающим большую ежедневную нагрузку в обследовании патологий горла, носа, а также заболеваний среднего и наружного уха у взрослых и детей. Врачи не должны испытывать дефицит надежной и эффективной техники», – сказала главный врач Дзержинской городской больницы Лира Овезова.

Данное оборудование необходимо врачу-оториноларингологу не только для прохождения первичной диагностики, но и для последующего лечения пациента, а видеосистема с эндоскопами существенно упростит процесс выявления правильного диагноза.