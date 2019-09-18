РИАМО – 18 сен. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил сеть в тоннелях двух самых длинных веток Московского метрополитена, теперь связь доступна на всем протяжении Арбатско-Покровской и Сокольнической линий, до конца 2019 года оператор планирует обеспечить интернетом Кольцевую и Замоскворецкую ветки, говорится в сообщении пресс-службы Tele2.

«Компания завершила работы по установке оборудования сразу на двух ветках столичного метрополитена. Фидерный кабель проложен по всей длине Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. Он излучает сигнал, который позволяет обеспечивать качественную и бесперебойную связь на протяжении всей длины двух веток: от «Пятницкого шоссе» до «Щелковской» и от «Коммунарки» до «Бульвара Рокоссовского», — говорится в сообщении.

Теперь абоненты Tele2 могут пользоваться скоростным 4G-интернетом не только на станциях, но и в перегонах между ними.

Следующий этап стройки оператора в Московском метрополитене – Кольцевая и Замоскворецкая линии. Технические специалисты планируют обеспечить сигнал в тоннелях между всеми станциями этих участков до конца 2019 года. Таким образом, после установки оборудования и завершения монтажных работ сеть 4G станет доступна на протяжении почти трети путей столичной подземки.

«Строительство сети на территории столичного метрополитена – непростая задача. Архитектура подземки имеет множество нюансов, время на проведение монтажных работ ограничено спецификой работы метро, а совокупная длина всех тоннелей превышает 400 километров. Тем не менее мы продолжаем самое динамичное в отрасли строительство сети в тоннелях и уже к 2021 году обеспечим качественным интернетом все ветки метрополитена», — отметил технический директор «Tele2 Москва» Алексей Крушинин.

Он добавил, что главная задача оператора - предоставить абонентам Tele2 полную бесшовность пользования услугами мобильной связи: как в любой точке города, так и под городом, когда клиент находится в пути.