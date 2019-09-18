РИАМО – 18 сен. Госинспекция по недвижимости Москвы предписала устранить нарушения при использовании земельного участка в Останкинском районе столицы, арендатору предстоит выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Нарушения были выявлены по адресу: улица Бочкова, дом 11.

«На земельном участке, переданном в аренду для эксплуатации встроенных офисных помещений, обосновался хостел. Арендатор самовольно изменил целевое назначение земельного участка и организовал хостел вместо офиса. Нарушены требования земельного законодательства и условия договора аренды в части разрешенного использования земельного участка, согласно которым арендатор обязан использовать земельный участок в соответствии с целями и условиями его предоставления и надлежащим образом исполнять все условия договора», – говорится в сообщении.

Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский уточнил, что по факту нарушения разрешенного использования земельного участка было возбуждено административное производство, нарушитель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 70 тысяч рублей.

Помимо оплаты штраф, арендатор обязан устранить нарушение и привести фактическое использование земельного участка в соответствие с целями его предоставления по договору аренды.