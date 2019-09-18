РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 18 сен. В рамках ежегодной общеобластной акции «Наш лес. Посади свое дерево» жителями будет высажено порядка 500 деревьев, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Традиционная общеобластная акция «Наш лес. Посади свое дерево» в очередной раз пройдет в Подмосковье 21 сентября.

«В Котельниках центральной площадкой станет Кузьминский лесопарк, в общей сложности планируется высадить более 400 деревьев и кустарников: это не только сосны, но и туи, клены, рябины, дерены. Акция пройдет также в образовательных учреждениях, на пруду в микрорайоне Южный и вдоль Новорязанского и Новоегорьевского шоссе», – говорится в сообщении.

Помимо этого, 90 кустарников будет высажено при поддержке управляющих компаний по обращениям жителей в микрорайонах Южный, Силикат, на улицах Кузьминская, 2-й и 3-й Покровский проезды.

Ежегодная массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет 21 сентября во всех муниципалитетах региона. Акция проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Акция начнется в 11:00, принять в ней участие может любой желающий. Весь необходимый инвентарь будет выдан на месте.