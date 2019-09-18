РИАМО – 18 сен. Движение поездов на «серой» ветке метро Москвы ввели в график после падения человека на пути на станции «Боровицкая» в среду, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее на участке «серой» ветки от «Савеловской» до «Серпуховской» останавливали движение поездов из-за падения пассажира на пути.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график», – говорится в сообщении.

Человек погиб после падения на пути «серой» ветки московского метро>>