РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. На фольклорном фестивале «Скоморошья слобода» в Подольске 21 сентября можно будет приобрести вязаные шапки, снуды, варежки и игрушки, вырезанные из натурального дерева, сообщается в группе «Скоморошья слобода 21 сентября в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске День города-2019 будут отмечать два дня – 21 и 22 сентября. В первый день, в субботу, в Нескучном парке на Февральской улице, 65 начнется фестиваль «Скоморошья слобода», начало в 12:00. Вход на него будет свободный. Любителей народных игр и развлечений порадуют активные площадки фестиваля с участием скоморохов и окрутников. Детям и взрослым интересно будет принять участие в играх и забавах своих предков, развивающих ловкость и смекалку. Также гости фестиваля увидят народные драмы и комедии. Для детей в парке будут работать аттракционы и батут.

«Мастер из Москвы специально для ярмарки привезет шапки, снуды и варежки, связанные своими руками. Для самых маленьких будут мягкие игрушки. Столярно-резческая мастерская из поселка Дубровицы «Русский Дом» покажет вживую, как создаются игрушки из дерева, расскажет о своем инструменте, технике резьбы и многом другом, что будет интересно не только детям, но и их родителям. Помимо игрушек, мастерская представит на нашей ярмарке фоторамки и рамы для зеркал», – говорится в сообщении.

В торговых рядах гости смогут приобрести сувениры и изделия народных промыслов. Фольклорные коллективы весь день будут наполнять праздник народной музыкой различных областей России, ведущие расскажут о традициях и обрядах осени. В программе музыкальный ансамбль «Лоскуток», историко-этнографический клуб «Белый камень», центр традиционной русской культуры Южного Подмосковья «Истоки», фольклорный ансамбль «Ивановы дочки».

Также гости фестиваля увидят народные драмы и комедии. Театр «Звери-птицы-скоморохи» выступит с зажигательными забавами и потехами. Творческая мастерская «Окрутники» и скоморошья ватага «Бабья окрута» покажет народные драмы «Максимилиан» и «Лодка».

Народный театр «Шыбер Выбер» выступит с театрализованным представлением «Босиком по сказке» по сюжетам сказок разных регионов. В исполнении мастерской «Фолк по-ГОСТ» покажут сатирическую народную драму «Деревенский староста», записанную в Красноярском крае в 1927 году.

Организатор мероприятия – АНО «Творческая мастерская-фольклорный театр «Окрутники».