РИАМО - 18 сен. В среду атмосферное давление в столице достигло барического «дна», теперь давление начнет резко повышаться, к вечеру 19 сентября оно может достигнуть нормы, а это может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, сообщается на сайте «Метеовести».

«Атмосферное давление в столице опустилось до 734,2 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы на 11-12 единиц. Такой феномен называют барическим «дном», — говорится в сообщении.

В ближайшие часы давление начнет резко повышаться. К вечеру 19 сентября оно может достигнуть нормы – 745 миллиметров ртутного столба. Такой резкий скачок давления может спровоцировать новую волну недомогания у метеозависимых людей.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила РИАМО, что на выходных в Московском регионе ожидается еще одно падение атмосферного давления.