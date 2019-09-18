РИАМО – 18 сен. Воспитанники заехали в Волоколамский реабилитационный центр, открывшийся после ремонта, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В Волоколамском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних завершен капитальный ремонт кровли. Обновленное здание приняло воспитанников», – говорится в сообщении.

Сотрудники центра прилагают все усилия для создания детям максимально благоприятных домашних условий.